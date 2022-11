Autor: Alberto Pomares Figueroba

Lloc: Un quilòmetre abans de Rabanal del Camí

Data: 18 de setembre de 2011

Comentari de l’autor/a:

En el fòrum m'he assabentat per Kalamocho que ja no existeix. Com a homenatge al mateix enviament la seva foto.

Llicència: Aquesta obra està sota una Llicència Creative Commons