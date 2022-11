Autor: Antonio

Herbón

29 d'agost de 2013

Comentari de l'autor/a:

millor veure-la fet per pescar. Per arribar a l'alberg d'Herbón cal caminar 1 quilòmetre i escaig però va ser la millor de les decisions. La veritat que fan venir ganes de quedar-se allí una temporada. El preu és la voluntat i tens llit, dutxa, un sopar casolà i un desdejuni abans de sortir. La meva nota un 10. Us ho recomano.

