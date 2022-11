Autor: Javier Asturià

Lloc: Rierol dels Molins (Sevilla)

Data: 23 d'abril de 2014

Comentari de l’autor/a:

Impossible passar si no és descalçant-te i creuant a peu. Cobreix menys del genoll i el fons és sòlid. Això és, no et quedes clavat en el llot. Aconsello cangrejeras.

Llicència: Aquesta obra està sota una Llicència Creative Commons