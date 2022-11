Retrobament promès

Autor: Manolito

Lloc: Albergui de Pobeña

Data: 12 de juliol de 2015

Comentari de l’autor/a:

Aquest noi belga, davant un problema personal, va haver de tornar al seu país. Va ser tanta l'amabilitat de l'hospitalera rosa que li va apropar a l'aeroport, per la qual cosa va prometre que en reprendre el camí, tractaria per tots els mitjans de fer-la una abraçada. Aquest dia va ser ahir, que la crido des de l'alberg per abraçar-la i agrair les atencions que aquesta hospitalera i tots els membres de l'agrupació hospitaleros Bizkaia, intentem donar en els albergs que gestionem i que són: Markina, Guernica (agost), Lezama, Bilbao i Pobeña, a que els seus aytos. Agraïm la confiança dipositada en nosaltres.

