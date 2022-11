Relax en l'alberg

Autor: Manolito

Lloc: Albergui de Markina

Data: 15 de maig de 2015

Comentari de l’autor/a:

En aquest grandiós alberg de 40 lliteres, no hi ha lloc per a l'avorriment. Quan no es camina, es relaxa i descansa escoltant bona música. Els hospitaleros voluntaris de l'Agrupació de Biscaia ens sentim molt complaguts de poder ajudar al pelegrí en les seves estones d'oci.

