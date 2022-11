Autor: Berna

Lloc: Queveda

Data: 6 de maig de 2015

Comentari de l’autor/a:

Albergui Arc de Sant Martí de Queveda 8 I. dormir,10 I. Sopar (NO HO RECOMANO). Els serveis, wateres i dutxes abandonats i vells, l'alberg dirigit per família anciana que no pot donar més de si, això sí, la senyora la governanta al centre del saló controlant-te, un aclaparament. Ho sento.

