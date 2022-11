Autor: Carlos Marín

Lloc: Arribant a Triacastela

Data: 19 de juliol de 2017

Comentari de l’autor/a:

He vist aquest artilugio en diverses poblacions per les quals vaig passar i no tinc ni idea de què és, crec que té alguna cosa que veure amb el bestiar. Sabria dir-me algú para què serveix o servia? Gràcies.

Llicència: Aquesta obra està sota una Llicència Creative Commons