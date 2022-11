Punt per a l'alternativa

Autor: Monti

Lloc: Buiza

Data: Setembre de 2014

Comentari de l’autor/a:

Des d'aquest punt hi ha dues alternatives. A l'esquerra per Poladura de la Tèrcia i a la dreta per Villasimpliz. En el nostre cas, tirem per aquesta segons els consells de la gent del poble, atès que havia plogut com feia anys no ho havia fet i els camins estaven en molt mal estat.

