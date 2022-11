Autor: Manuel

Lloc: Molinaseca

Data: 8 de juliol de 2015

Comentari de l’autor/a:

El millor lloc del Camí per descansar i relaxar-se. Veient això ja no seguim. Optem per quedar-nos en Molinaseca i recuperar l'endemà els quilòmetres que no havíem fet.

