Puente de Pobeña precintat

Autor: Manolito

Lloc: De la Platja de la Sorra a Pobeña

Data: 7 de març de 2014

Comentari de l’autor/a:

Com ja vaig comentar l'altre dia i, com podeu veure per la foto d'aquest matí, la policia ha precintat el pas, sent el vianant el responsable pel seu compte si decideix travessar el pont. recordar-vos que la marrada suposa de 2 a 3 kms. més.

