Puente de Pobeña

Autor: Manolito

Lloc: Pobeña (Bizkaia)

Data: 4 de març de 2014

Comentari de l’autor/a:

Novament, segons la foto que he pres aquest matí, aquest pont torna a ser inutilitzat per la bravesa del mar durant aquesta nit. Tots desitgem que les institucions procurin reparar-ho al més aviat possible, per poder usar-ho els residents i els nostres benvolguts pelegrins.

