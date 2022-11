Petjades en Belorado

Autor: Manolo (València)

Lloc: Belorado

Data: 1 d'abril de 2013

Comentari de l’autor/a:

En passar per Belorado, Emilio Estévez deixo les seves petjades al carrer per on passem tots els pelegrins, jo la vaig veure per casualitat. Una de les moltes anècdotes senzilles que enriqueixen el Camí.

En 2009 Emilio Estévez va rodar la pel·lícula ?The Way? preciosa i emotiva pel·lícula sobre el camí de Sant Jaume, escrita i dirigida per ell mateix, estrenada en 2010 i protagonitzada pel seu pare, el mític actor Martin Sheen (fill d'un gallec emigrat a EE.UU).

