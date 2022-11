Autor: Javier

Lloc: En la fonda Museu gent del Camí

Data: 22 de març de 2016

Entrem en aquesta fonda per refrescar-nos i descansar, trobant-nos gratament amb aquests quadres i murals que ens van alegrar la vista. Està tant el bar com el pati decorat per ells.

