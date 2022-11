Autor: Manolito

Lloc: Entre Mioño i Castro

Data: 18 de maig de 2014

Comentari de l’autor/a:

En EXPLICAR-LOS EN POBEÑA QUE L'endemà PODIEN PASSAR PER UN TÚNEL PER ANAR POBEÑA-MIOÑO-CASTRO, ELS VA FER GRÀCIA QUE LES DIGUÉS QUE TENIA LLUMS. DONCS PER DEMOSTRAR-LI-HO, ALLÍ EM VAIG PRESENTAR. BON CAMÍ TAMBIEN PER A ELLA

Llicència: Aquesta obra està sota una Llicència Creative Commons