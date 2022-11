Autor: Manolito

Lloc: Albergui de Pobeña

Data: 7 de juny de 2013

Comentari de l’autor/a:

En aquesta foto està un dels millors hospitaleros voluntaris que un pelegrí es pugui trobar en el camí. Gràcies per les innovacions que has fet en l'alberg perquè la gent es trobi encara més agusto.

Bon caminar per la vida.

Llicència: Aquesta obra està sota una Llicència Creative Commons