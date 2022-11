Obertura de l'alberg de Pobeña

Autor: Manolito

Lloc: Albergui de Pobeña

Data: 1 de maig de 2015

Comentari de l’autor/a:

Des del dia 30 de juny, l'Agrupació Hospitaleros de Bizkaia, atenem voluntàriament l'alberg cedit per Aj. de Muskiz. És el nostre principal objectiu que el pelegrí descansi i reposi forces per a l'etapa següent. Aprofito per saludar i desitjar-li el millor a JAVI, primer pelegrí amb bici aquest any.

Llicència: Aquesta obra està sota una Llicència Creative Commons