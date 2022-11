Autor: Manolito

Lloc: De Mieres a Oviedo

Data: 24 d'octubre de 2014

Comentari de l’autor/a:

En el camí del Salvador aquesta catalana es desvivia pels animals que trobava, no els hi ficava en la motxilla perquè no podia. Què gran sensibilitat la seva. Sigues feliç. ULTREIA amatxu

