No sé on mirar, tot m'agrada

Autor: Paco Cortés

Lloc: Ermita Sancti Espiritu. Antic hospital de pelegrins

Data: 7 de maig de 2015

Comentari de l’autor/a:

Aquest camí ho vaig fer al maig, com veieu amb bon temps. Em relaxo, estic gairebé en la boca del pas. I tinc el cim de l'Aizkorri a un pas. Vull gaudir de cada fotografia. Per recordar sempre... quina quantitat de verds. Hi ha gent entrenant per a la marató de Zegama.

