Motor econòmic

Autor: Elías

Lloc: As Seixas - Merlán

Data: 3 de juliol de 2015

Comentari de l’autor/a:

Invent fonamental de la història de la humanitat amb mes de 5.000 anys d'antiguitat; encallada i cansada de rodar per les corredoiras implicant palla, herba, fem... espera la mà d'est piulo pelegrí que la desperti, Metàfora dels quals representa el fenomen Xacobeu per a Galícia, especialment les localitats per les quals passa el Camí.

Llicència: Aquesta obra està sota una Llicència Creative Commons