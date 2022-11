Autor: Laurent

Lloc: Munti do Gaudeixo

Comentari de l’autor/a:

Des d'aquest monument es poden veure les agulles de la catedral de Santiago de Compostel·la. He caminant per 785 kms, ara el meu cor està ple d'alegria. No més de cinc quilòmetres abans d'arribar a Santiago. Record de prendre tot el matí per recórrer aquests cinc quilòmetres. Felicitat pura.

