Autor: Guillermo

Lloc: Sales. Casa Pachón

Data: 14 d'octubre de 2015

Comentari de l’autor/a:

En aquesta etapa deixa una mica de gana per sadollar-la a casa Pachón, no et penediràs. Cinc plats i postres amb Vi 10 € diàriament. Parla amb Quico. La migdiada és assegurada.

