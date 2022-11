Autor: Berna

Lloc: Cadavedo

Data: 16 de maig de 2015

Comentari de l’autor/a:

1º plat, olla de fabada casolana per 3 persones. 2º plat la (foto) be i patates fregides propietàries, sidra, pa i arròs amb llet casolà, per al meu sol, total 9 I. No vaig poder acabar els 2 primers plats, una passada en La Fonda La Granda en Cadavedo.

