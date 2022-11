Menú del millor de tot el Camí

Autor: Berna

Lloc: Cadavedo

Data: 16 de maig de 2015

Comentari de l’autor/a:

Va arribar l'hora per a sopar i per descomptat el meu apetit, després del menjar d'avui no és molt i vaig demanar una ensaladita de tomàquet (foto) solament i no vaig poder acabar-la, és la primera vegada en les meves 65 anys que no aconsegueixo acabar cap dels plats, en La Fonda La Granda en Cadavedo.

Llicència: Aquesta obra està sota una Llicència Creative Commons