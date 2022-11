Manuel ens va regalar les petxines en Arcade

Autor: Ana Barnús

Lloc: Sortint d'Arcade

Data: 22 d'abril de 2013

Comentari de l’autor/a:

Sortint d'Arcade camí a Pontevedra, trobem a Manuel, bell amic que treballava la seva terra molt primerenc, ens va regalar les petxines que encara no havíem pogut trobar. Tres petxines que va treure del no-res com un mag, les va netejar, li va obrir els seus huequitos li va posar el cordill, i penso que allí va començar realment el camí, pel meu, Ana Barnús, Ana Paula, una amiga del camí de Portugal i el meu fill Vicente Barnús. Va ser una trobada meravellosa, riem, plorem i ho portem a Manuel en el nostre carazón per sempre.

Llicència: Aquesta obra està sota una Llicència Creative Commons