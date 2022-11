Autor: Manolito

Lloc: Albergui de Pelegrins de Bilbao

Data: Del 9 al 16 de juny de 2013

Comentari de l’autor/a:

Com sempre que acabo d'hospitalero voluntari, vull agrair a tots els pelegrins que han fet la meva estada molt fructífera i agradable. Us desitjo un bon caminar per la vida. Una abraçada de Manolo.

Llicència: Aquesta obra està sota una Llicència Creative Commons