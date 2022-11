Autor: Berna

Lloc: Montserrat

Data: 6 de juny de 2017

Vista des de l'alberg de Montserrat, l'edifici de la izda. Centre de Coordinacion Pastoral, on lliuren les claus de l'alberg, com segellar les credencials del Camí a Santiago com el Camí Ignaciano

