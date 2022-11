Autor: Ramón García

Lloc: Prop de Pales de Rei

Data: 23 d'abril de 2013

Comentari de l’autor/a:

De moment et ve de gust tombar-te en un prat i, sense prejudicis de cap classe, et tombes i no passa gens. Quina felicitat!

