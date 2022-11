Llavor Peregri (Algorta)

Autor: Manolito

Lloc: Albergui de Pobeña

Data: 22 de setembre de 2015

Comentari de l’autor/a:

L'hospitalera Arantza i jo, ens sentim de nou feliços de poder rebre a un altre grup de l'Institut Aixerrota, que guiats pels seus tutors, van realitzar una de les activitats més boniques com és el recórrer una etapa del camí. Esperem que us serveixi de partida per a un recorregut futur. Ultreia. Ens trobeu en "hosvobi.org"

Llicència: Aquesta obra està sota una Llicència Creative Commons