Autor: Francisco Jardim Ríos

Lloc: A la sortida de Cea

Data: Julio de 2012

Comentari de l’autor/a:

Sortint de Cea hi ha molts hórreos pel Camí. Passant per un d'ells, vaig poder veure el sol naixent per darrere.

