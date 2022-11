Autor: Toño Martín (de Salamanca)

Lloc: Bodenaya

Data: 2 de juny de 2013

Comentari de l’autor/a:

De com algú(Alejandro) pot fer alguna cosa tan gran per als Pelegrins(que algunes vegades no mereixem res),sense luxes, tot normalito i petit.

Gràcies Alejandro per dedicar la teva vida al Camí.

Llicència: Aquesta obra està sota una Llicència Creative Commons