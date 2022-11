Autor: Emparo Soriano Domenech

Data: 15 de maig de 2015

Comentari de l’autor/a:

Per accedir a l'ermita cal esperar al fet que la marea estigui baixa, per a unes pelegrines com nosaltres és difícil esperar pel temps que ens hem traçat per realitzar el Camí.

