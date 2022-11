La meiga de la plaça de l'Obradoiro

Autor: Cefepé

Lloc: Plaza de l'Obradoiro

Data: Agost de 2012

Comentari de l’autor/a:

No ho dubteu, perquè haver-les, haylas. Jo les he vist.

Aquesta bruixa de la plaça de l'Obradoiro, permet a qui dubti de la seva existència que s'apropi a ella per convidar-li a volar en la seva escombra sobre les teulades vermelles de Santiago de Compostel·la.

Llicència: Aquesta obra està sota una Llicència Creative Commons