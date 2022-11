Juan i la seva bicicleta

Autor: Manolito

Lloc: Albergui d'Altamira (Bilbao)

Data: 29 de maig de 2015

Comentari de l’autor/a:

Aquí l'amic Juan d'Alacant s'acomiada satisfet després d'haver arribat a aquest alberg amb por de no trobar lloc. Per a ell va ser sorprenent veure l'espaiós què és aquest alberg i que patates a la de La Rioja va poder sopar. Després des de prendre el corresponent desdejuni agafa la seva bicicleta per intentar arribar a Güemes. Bon camí amic et desitgem des de l'Agrupació hospitaleros de Biscaia.

