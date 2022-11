Autor: María Andrea

Lloc: Casa do Outeiro (Pales de Rei)

Data: Maig de 2013

Comentari de l’autor/a:

Una Jam Session molt especial, on assistim a una autèntica mostra de música i dansa tradicional gallega, en el Pub Casa do outeiro, en Pales de Rei, hi ha instruments musicals a la disposició del públic, una trigui nit molt especial i gran parada en el camí.

Llicència: Aquesta obra està sota una Llicència Creative Commons