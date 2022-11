Institut Aixerrota

Autor: Manolito

Lloc: Albergui de Pobeña

Data: 18 de setembre de 2015

Comentari de l’autor/a:

Avui, com hospitalero de l'alberg de Pobeña, m'he sentit honrat de rebre a un grup nombrós d'alumnes d'Algorta, que acompanyats dels seus professors Javier, Joserra i Iratxe, s'han iniciat a recórrer un dels camins més transitats de la història. L'activitat com a principi de curs, no ha pogut ser més positiva. Ultreia

Llicència: Aquesta obra està sota una Llicència Creative Commons