Autor: Maite

Lloc: Astorga

Data: 3 de juny de 2013

Comentari de l’autor/a:

És la catedral d'Astorga i encara que solament la vam poder veure per fora perquè era dilluns i per les 10:30h. ja estava tancada, ens quedem impressionats per la seva arquitectura, té una façana espectacular.

