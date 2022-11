Hórreo desaparegut

Autor: Ramón García

Lloc: Prop d'O Pedrouzo

Data: 24 d'abril de 2013

Comentari de l’autor/a:

Em crida l'atenció molt aquest lloc on aquesta feta la foto ja que just on aquesta la meva dona hi havia un Hórreo que creuava d'una part a una altra del Camí. Almenys des de Sarria era l'unico que hi havia. Puc dir que habia un ja que l'any 2001 vaig fer aquest mateix camí i puc donar fe que estava, circumstància que em dic molt l'atenció, m'imagino que estava molt deteriorat.

Llicència: Aquesta obra està sota una Llicència Creative Commons