Autor: Manolito

Lloc: Albergui de Pobeña

Data: Julio de 2015

Comentari de l’autor/a:

Aquests dies, els pelegrins que pernoctin en Pobeña, seran atesos per Ingrid i Catherine, dos hospitaleras de l'associació d'Holanda. Feliç estada per a elles i per als pelegrins acollits en aquest alberg.

Llicència: Aquesta obra està sota una Llicència Creative Commons