Homenatge a hospitaleros morts

Autor: Manolito

Lloc: Convent Santa Clara (Castrojeriz)

Data: Agost de 2016

Benvolguts amics: Paz i Bé.

En aquest any de la Misericòrdia tenim l'oportunitat de recordar i agrair la vida dels nostres amics Jose-Santino i Julián Camp.

Ja són 10 anys que Déu li va voler al costat d'ell, des de llavors hem conegut més la seva vida, i ens ha enriquit molt el seu exemple de lliurament, servei i misericòrdia envers tots i especialment amb els més pobres.

Per això us fem arribar aquest cartell invitació per recordar i agrair la seva vida.

Els que pugueu, ens agradaria molt comptar amb la vostra presència en l'Eucaristia que tindrem aquest diumenge 21 a les 6 de la tarda.

I els altres, que us uniu a nosaltres per recordar la seva vida i el seu amor, demanant al Senyor que el seu testimoniatge segueixi fent molt bé entre tots.

Ens agradaria fer arribar aquest missatge als més possible, podeu difondre-ho, cadascun segons les seves possibilitats.

Moltes gràcies i que Déu ens beneeixi a tots, i la seva misericòrdia s'estengui fins als confinis de la terra.

H.Clarisses de Castrojeriz per amics morts accid. tren

