Grup Institut d'Alkorta

Autor: Manolito

Lloc: Albergui de Pobeña

Data: 21 de setembre de 2015

Comentari de l'autor/a:

Aquest segon grup d'alumnes de l'institut Aixerrota d'Algorta, ja venien aleccionados per uns companys, però així i tot van sentir la màgia de recórrer una etapa del Camí de Santiago. Des de l'agrupació hospitaleros de Bizkaia us desitgem un bon caminar per la vida i us animem a seguir caminant pel camí del nord. Esteu acompanyats de l'hospitalera Arantza.

