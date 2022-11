Autor: Manolito

Lloc: Albergui de Pobeña

Data: 15 de setembre de 2013

Comentari de l’autor/a:

Gràcies a vosaltres i a uns altres com vosaltres, he aconseguit aquest dia ser una mica més feliç. Bon Camí us desitja Manololo a tots els que heu passat per Pobeña entre els dies 12 i 15 de setembre.

