Gens és impossible

Autor: Manolito

Lloc: Albergui de Markina

Data: 15 de maig de 2015

Comentari de l’autor/a:

Des d'aquest alberg amb capacitat de 40 lliteres, vull agrair la compañia que avui m'han dispensat Miguel, Fco.Javier i Jaime. És impressionant com posant voluntat, també es pot fer el camí, malgrat tenir una disminució física. T'admiro com a pelegrí i als teus companys per ajudar-te. Bon camí amics.

