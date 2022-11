Autor: Andrés

Lloc: Jaizkibel

Comentari de l’autor/a:

Després de visitar l'ermita de Guadalupe, bé mereix la pena ascendir a Jaizkibel per la zona que posa "per a escaladors". No és per a tant i les vistes són increibles

