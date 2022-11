Autor: Cefepé

Lloc: Irache (Navarra)

Data: Agost de 2013

Comentari de l’autor/a:

Davant els murs del cenobi d'Irache, una font per als pelegrins amb una canella d'aigua i un altre de vi per calmar la set i elevar el seu ànim enfront dels Km. que li esperen per davant. Al costat de la font, dues pelegrines vingudes del Japó animant-se.

Llicència: Aquesta obra està sota una Llicència Creative Commons