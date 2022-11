Autor: Marcos

Lloc: Passat el lloc d'Hospital, en el desviament cap a Fisterra o Muxía

Data: Octubre 2013

Comentari de l’autor/a:

La idea inicial en fer el camí de Sant Jaume era un viatge enmig de la naturalesa, gaudint de bells paisatges ... però al retorn vaig comprendre que hi havia oposat més del que havia anat a buscar i acabo sent també un camí interior.

No solament van quedar les meves petjades en el camí... el camí deixo les seves petjades en la meva.

Com diuen per allà... Cadascú fa el seu camí, però tots en la mateixa adreça... Bon camí pelegrins!

Llicència: Aquesta obra està sota una Llicència Creative Commons