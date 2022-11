Autor: Matxun

Lloc: Albergui Estel del Camí (Frómista)

Data: Maig de 2014

Comentari de l’autor/a:

Increïble l'atenció d'aquest matrimoni que ofereix un alberg preciós, coqueto, net i amb possibilitat per a sopar com a casa per poc preu.

Llicència: Aquesta obra està sota una Llicència Creative Commons