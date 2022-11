Autor: jose alberto sants gonzalez

Lloc: albergui de pelegrins de Cadavedo, Astúries

Data: 20-04-2019

Comentari de l’autor/a:

Sopar comun per a pelegrins que malgrat no tenir cuina, no va haver-hi impediment algun per celebrar una gran trobada, un gran dia.

