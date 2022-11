Església de Santiago

Autor: Pablo Alcantarilla Esquerre

Lloc: Valverde de Valdelacasa

Data: 26 de setembre de 2013

Comentari de l’autor/a:

Foto treta des de la porta de l'alberg, ja que va ser una odissea trobar-ho, no hi havia ningú ni tènia cartell, i tot ho vam fer per telèfon, ens va dir per on havíem d'entrar, on estaven les claus, fins que vam donar amb el niu ens va costar un ratito, l'endemà li deixem els diners on ens va dir, les claus on les vam agafar i a seguir el camí.

