Entrant en Padrochano

Aquesta etapa la vam fer des de Grimaldo a Carcaboso per pegar el salt l'endemà, ja que aquesta etapa de Galisteo a Cáparra és final d'etapa i no té allotjament, o et desvies a Oliva de Plasencia o flames a l'Hostal Astúries i això és sortir-te del camí i retrocedir.

