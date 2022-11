Autor: Ignacio Valero Conde

Lloc: Melide

Data: Setembre de 2013

Comentari de l’autor/a:

Enhorabona a l'hospitalera de l'alberg privat O Cruceiro de Melide. Maite , gràcies per tot, t'animo al fet que facis el Camí. No et penediràs.

